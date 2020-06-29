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الصحة السعودية تجيب على سؤال بشأن انتقال كورونا عبر العين

الصحة

الصحة السعودية تجيب على سؤال بشأن انتقال كورونا عبر العين
Reuters
السعودية - أرشيف
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ذكرت صحيفة "سبق" أن وزارة الصحة السعودية افادت سائلا عبر حسابها في تويتر "الصحة 937"، بأن الفيروس التاجي المستجد يمكن ان ينتقل عن طريق العين.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجابة جاءت ردا على استفسار من أحد المغردين عن مدى صحة انتقال الفيروس التاجي (كورونا) من خلال العين.

ونسبت الصحيفة لوزارة الصحة السعودية قولها، إجابة على الاستفسار: "فيروس كورونا الجديد ينتمي لعائلة فيروسات كورونا التنفسية والتي تنتقل عن طريق رذاذ العطاس أو السعال من الأشخاص المصابين أو عن طريق لمس الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس ولمس العين والأنف والفم باليدين قبل غسلهما".

المصدر: سبق

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