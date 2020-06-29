طبيبة وإعلامية روسية تتحدث عن أدوية تساعد في الشفاء من "كوفيد - 19"

أشارت الدكتورة والإعلامية الروسية المعروفة ، يلينا ماليشيفا، إلى أدوية يمكن أن تحمي الإنسان من الموت عند إصابته ب"كوفيد - 19 ".

وتحدثت عما ساعد والدتها، غالينا ألكسندروفنا، في التغلب على الفيروس التاجي. وقالت ماليشيفا:" قضت والدتي أكثر من شهر في المستشفى وأسبوعين في غرفة العناية المركزة وهي تنتمي إلى ما يسمى بـ "مجموعة الخطر"، أي أنها تعاني من الفشل القلبي وضغط الدم المرتفع ومرض الرئتين المزمن وغيرها من الأمراض.

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وقالت إن والدتها كانت تتعاطى باستمرار مضادات تخثر الدم التي تخفف كثافة الدم.

وأوضحت أن مضادات تخثر الدم والأجسام المضادة وربما دواء ديكساميثازون تعد من أكثر الأدوية فاعلية عند الإصابة بـ"كوفيد – 19"، إذ أنها تنقذ المرضى في غالبية الأحيان من الموت.

وأعادت مايشيفا إلى الأذهان أن وزارة الصحة الروسية أقرت منذ وقت غير بعيد أول دواء روسي وطني ضد فيروس كورونا وهو "أويفاوير" الذي يمنع تكاثر العدوى في جسم الإنسان. وقد تم تزويد مستشفيات وصيدليات البلاد بهذا الدواء.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا