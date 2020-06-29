وزارة الصحة: روسيا جاهزة لتصدير اللقاح ضد "كوفيد - 19"

أعربت روسيا عن استعدادها لتوريد الأدوية ضد "كوفيد – 19" وأجهزة تشخيصه واللقاح ضده إلى سوق الأدوية العالمية.

أعلن ذلك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في قمة "الهدف العالمي الشامل، الاتحاد في سبيل المستقبل" التي عقدت الأحد 28 يونيو.

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وأشار الوزير إلى أن روسيا قدمت منذ الأيام الأولى لانتشار وباء فيروس كورونا دعما لدول أوروبا وأمريكا وآسيا وكذلك للمؤسسات الدولية، بما فيها منظمة "شنغهاي" للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة الصحة العالمية.

ومضى قائلا:" آخذا بعين الاعتبار خطر نشوء موجة ثانية للوباء في العالم فإن روسيا جاهزة لتورد إلى دول أخرى الأدوية المضادة للفيروس وأجهزة تشخيصه واللقاح الروسي.

يذكر أن الأطباء الروس قاموا بتطعيم فريقين من المتطوعين في إطار عملية اختبار اللقاح الجديد. وكانت وزارة الدفاع الروسية التي يشكل أفرادها حصة الأسد من المتطوعين قد أفادت في وقت سابق بأن المشاركين في اختبار اللقاح ليست لديهم ردود فعل سلبية على اللقاح.

أما رئيس مختبر الهندسة الوراثية، بافيل فولتشكوف، فأوضح أن اختبارات اللقاحات تمر عادة بـ3 مراحل وتستغرق وقتا طويلا. لكن ظروف انتشار الوباء أجبرت العلماء الروس على تقليص فترة اختبار اللقاح.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا