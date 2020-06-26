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الدفاع الروسية: صحة من تطوعوا لاختبار اللقاح ضد الفيروس التاجي جيدة

الصحة

الدفاع الروسية: صحة من تطوعوا لاختبار اللقاح ضد الفيروس التاجي جيدة
Sputnik وزارة الدفاع
صورة أرشيفية
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أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن صحة كل المتطوعين المشاركين في اختبار اللقاح ضد فيروس "كوفيد – 19" جيدة.

وقال إن الأطباء العسكريين قد تلقوا معلومات أولى عن صحة الفريقين الأول والثاني من المتطوعين بعد تلقيحهم.

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وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن الخبراء يصفون صحتهم بأنها جيدة وهم يخضعون لمراقبة دائمة من قبل أطباء مستشفى "بوردينكو" العسكري وأضافت أن المشاركين في اختبار اللقاح لم تظهر لديهم أية مضاعفات أو عوارض جانبية.

أما الأطباء والعلماء فمستمرون في دراسة رد المناعة على اللقاح. وأشارت الصحيفة إلى غياب الشكوى من جانب المتطوعين المشاركين في الاختبار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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