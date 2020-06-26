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منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في أوروبا للمرة الأولى منذ أشهر

الصحة

منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بـ
AFP Glyn KIRK
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في أوروبا للمرة الأولى منذ أشهر
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قالت منظمة الصحة العالمية إن الدول الأوروبية شهدت زيادات في حالات "كوفيد-19" منذ أن بدأت بتخفيف القيود الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، "شهدت أوروبا الأسبوع الماضي زيادة في الحالات الأسبوعية للمرة الأولى منذ أشهر". وأضاف: "شهدت ثلاثون دولة زيادة في الحالات التراكمية الجديدة خلال الأسبوعين الماضيين".

وأدى تخفيف عمليات الإغلاق وغيرها من التدابير التقييدية الإلزامية، إلى "انتقال سريع" لفيروس كورونا. وقد يؤدي هذا بدوره إلى دفع الأنظمة الصحية الأوروبية "إلى حافة الهاوية مرة أخرى" إذا تركت دون رادع.

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وقال كلوج، حتى الآن، تم التحكم في مجموعات جديدة من الحالات، "من خلال التدخلات السريعة والموجهة".

وعلى وجه التحديد، استجابت بولندا وألمانيا وإسبانيا وإسرائيل بسرعة لتفشي العدوى الخطيرة، من خلال عزل الأفراد المصابين. وأشاد كلوج بهذا على أنه "أخبار سارة للغاية"، مضيفا: "برافو للسلطات!".

وأبلغت العديد من البلدان عن تغيير في سلوك الناس، "أي أنهم يلتزمون بالإبعاد الجسدي ويرتدون أقنعة الوجه".

وخلص مسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى أن تطبيقات مراقبة "كوفيد-19"، ساعدت بشكل كبير في الحد من انتقال العدوى، عن طريق تحديد موقع المصابين الجدد وتتبع كل اتصال قاموا به.

ومع ذلك، ترى وكالة الصحة معضلة بين فعالية الأساليب وانتهاك الخصوصية الشخصية والبيانات التي قد تستتبعها. وأثارت شرعية وأخلاقيات تطبيقات تتبع فيروس كورونا، التي تتبع كل اتصال لأي شخص، جدلا كبيرا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت أوروبا 2.5 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19". وعلى الرغم من تناقص عدد الحالات مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، تشهد المنطقة 20000 حالة جديدة وأكثر من 700 حالة وفاة يوميا.

المصدر: RT

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