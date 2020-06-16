أخصائي إيطالي: الموجة الثانية لفيروس كورونا ستختلف عن الأولى

قال مسؤول طبي إيطالي إن الموجة الثانية من فيروس كورونا، ستكون مختلفة عن التوقعات، ولن تكون لها أبعاد الموجة الأولى.

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وقال ماسيمو أندريوني، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى تور فيرجاتا بالعاصمة روما في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، متحدثا عن الموجة الثانية للوباء: "من المحتمل أن تكون سلسلة متصلة، هي استمرار لما مررنا به"، مشدداً على أن الفيروس لم يتوقف عن الانتشار وسيستمر في ذلك.

وتابع الإخصائي الإيطالي متطرقا إلى التجارب المكتسبة بقوله: "تعلمنا السيطرة على الفيروس جيدا، وفهمنا أنه من أجل إيقاف انتقاله نحتاج إلى عزل الحالات واستخدام الكمامة والتباعد".

المصدر: نوفا