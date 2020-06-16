الدفاع الروسية : المتطوعون جاهزون لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

تقوم وزارة الدفاع الروسية عما قريب بتلقيح مجموعة أولى من الأفراد الذين تطوعوا لاختبار اللقاح ضد فيروس كورونا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع:" سنجري بعد انتهاء العزلة التي استغرقت أسبوعين تلقيح أول مجموعة من المتطوعين. وتنحصر الغاية من العملية في التأكد من سلامة اللقاح ومكوناته وتحمله من قبل المتطوعين.

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وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن فريق المتطوعين يضم العسكريين والمدنيين على حد سواء. وقد تم التنسيق في تشكيلة الفريق مع وزارة الصحة الروسية.

وأوضح الناطق أن نتائج تلقيح المجموعة الأولى من المتطوعين ستحدد تسلسل تلقيح متطوعين آخرين بغية تقييم فاعلية اللقاح ودراسة عملية توليد الأجسام المضادة.

جدير بالذكر أن 50 متطوعا تم ترشيحهم للمشاركة في اختبار اللقاح خضعوا لمختلف الفحوص الطبية، ثم فرضت عليهم العزلة لمدة أسبوعين.

وكان بعض الموظفين في مركز "غامالي" الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية الذي وضع اللقاح الجديد قد اختبروه على أنفسهم. وأسفر الاختبار عن توليد الأجسام المضادة القادرة على تدمير الفيروس لدى كل الموظفين المشاركين في الاختبار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا