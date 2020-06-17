هل ألم الثدي دليل على الإصابة بالسرطان دائما؟

وفقا للإحصائيات العالمية يصيب سرطان الثدي نحو عشر النساء في العالم. لذلك هو أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء. ولكن هل يدل الألم على الإصابة به، أم هناك أسباب أخرى لهذا الألم؟



تقول الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو كبيرة أطباء مستشفى MEDSI الخاص بموسكو، أي ألم لا يمكن أن يكون طبيعيا، وإذا ظهر في مكان ما فإنه إشارة، لأن الألم هو الحامي الرئيسي لجسمنا. ولكن الشعور به في الثدي، قد تكون له أسباب مختلفة، والسبب الرئيس، وفقا لها، عدم اختيار حمالات الصدر بصورة صحيحة.

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وتقول الدكتورة يكتيرينا جومانوفا، أخصائية في الأمراض النسائية، "توجد في حمالات الصدر عادة قطع من السليكون. هذه القطع تسبب خللا في التنظيم الحراري وتضغط على الثدي أكثر مما يلزم، ما يسبب الشعور بالألم وعدم الراحة".

وتضيف، من الخطأ الاعتقاد، أنه بتغيير حمالات الصدر عند الشعور بالألم تنتهي المسألة. لأنه في جميع الأحوال يجب مراجعة الطبيب من أجل تحديد السبب الفعلي للألم.

وتشير جومانوفا، إلى وجود سبب آخر للشعور بالألم وهو اعتلال الثدي (مرض الثدي الكيسي الليفي)، الذي هو تغير حميد في نسيج الثدي، الذي تصاحبه عادة تغيرات هرمونية عند النساء لدى بلوغهن عمرا محددا. كما تؤثر الأدوية الهرمونية أيضا إذا كانت المرأة تتناولها. لذلك عند حدوث تغيرات دورية في مستوى هرمون الاستروجين، يجب مراجعة الطبيب الأخصائي بصورة دورية.

ووفقا للطبيبة، هناك سبب آخر للشعور بالألم، وهو نشوء تكيس في الثدي، الذي يتطلب أيضا مراجعة الطبيب الأخصائي وفي بعض الأحيان أخذ خزعة للتحليل.

أما بالنسبة لمخاوف تطور السرطان، فإن الألم في هذه الحالة نادرا ما يكون الأول، لأنه عادة يظهر في مراحل متقدمة من السرطان. لذلك من المهم أن تفحص المرأة ثدييها بانتظام لتحسس وجود تكثف في مكان ما من الثدي، وعند شعورها بوجوده، عليها فورا مراجعة الأخصائي.

وتشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو ، إلى أن على المرأة مراجعة الطبيب، إذا كان لديها استعداد وراثي للإصابة بسرطان الثدي. كما عليها فورا مراجعة الطبيب إذا لاحظت وجود إفرازات مختلفة من حلمة الثدي. وكذلك عند ملاحظة حدوث تغير في حالة جلد الثدي.

وكذلك على المرأة التي بلغ عمرها 45 سنة وأكثر مراجعة الطبيب لمعرفة التغيرات الهرمونية الحاصلة في جسمها، وإذا كانت هذه التغيرات كبيرة، فيجب تحديد أسبابها.

المصدر: فيستي. رو