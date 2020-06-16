عالم فيروسات: عدوى كورونا قد تزداد حدة لكن الفيروس سيضعف

أعلن عالم الفيروسات الروسي، الدكتور أناتولي ألتشتاين، أن عدوى "كوفيد-19" ستزداد أكثر، ولكن الفيروس سيضعف من حيث تأثيره المميت.



وقال الخبير في مقابلة مع НСН، "من المحتمل أن يضعف تأثيره المميت، ولكن ستزداد وتقوى قدراته المعدية أكثر".

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ووفقا له، إن احتمال حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19" في روسيا هو 100%، لأن الفيروس حتما باق. وقال "اعتقد أن الموجة الثانية ستبدأ في الخريف. وحاليا لم تنته الموجة الأولى لذلك يجب التفكير بها، فربما لا تنتهي. مع أننا نلاحظ انخفاض مستواها في موسكو. أما في مناطق روسيا الأخرى فإن هذا الانخفاض ليس واضحا".

ويذكر أن يانغ تشانغ، بروفيسور معهد الفيروسات في ووهان الصينية صرح لصحيفة "الشعب" الصينية، بأن الفيروس المكتشف في سوق "سينفادي" ببكين قد تكون قدراته المعدية أكبر ، مقارنة بالذي اكتشف في سوق ووهان.

وقال ألتشتاين معلقا على هذا التصريح، هذا يعني أن الحديث لا يدور حول الموجة الثانية من "كوفيد-19"، بل عن استمرار الموجة الأولى.

المصدر: نوفوستي