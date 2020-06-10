طبيب "الأزمة" في البيت الأبيض يتحدث عن "كابوس" كورونا

حذر أنطوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية للرئيس ترامب من أن المعركة ضد انتشار كورونا لم تنته بعد، واصفا الوضع بأنه "أسوأ كابوس".

وتأتي النظرة القاتمة من فاوتشي مع استمرار الولايات المتحدة في إعادة فتح أبوابها ببطء تزامنا مع احتجاجات ضخمة في المدن على خلفية قضية فلويد.



وقال فاوتشي في مؤتمر عقدته منظمة الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية: "خلال أربعة أشهر، دمر الوباء العالم بأسره". "ولم ينته الأمر بعد."



وقدم فاوتشي تقييما قاتما للدمار الذي أحدثه فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، واصفا كوفيد-19 بأنه "أسوأ كوابيسه".



وأضاف فاوتشي أنه تفاجأ من "مدى السرعة التي سيطر بها المرض على الكوكب"، رغم أنه كان يتوقع أن "يحدث تفش لمرض مماثل"، مضيفا "المرض الذي ينتقل بكفاءة يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء العالم في غضون ستة أشهر أو سنة، ولكن "استغرق الأمر حوالي شهر في حالة كورونا"، وعزا الانتشار السريع إلى عدوى الفيروس والسفر العالمي الواسع.



وقال فاوتشي إنه "شبه متأكد" من أن أكثر من لقاح سينجح، وتوقع أن ينتقل لقاح واحد إلى مراحل تجريبية متقدمة في يوليو المقبل، لكنه قال إن "الفيروس لا يزال غير معروف تماما ويحتاج إلى كثير من العمل".



وكان فاوتشي قال قبل أيام إنه ينبغي طرح 100 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، مع أنه أبدى مخاوفه من أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا قد لا يوفر مناعة طويلة الأمد.

المصدر: وكالات