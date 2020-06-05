طبيبة روسية تعلق على أعراض "كوفيد-19" لكبار السن

علقت الدكتورة يلينا مالينيكوفا، كبيرة خبراء الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، على ما ينشر عن أعراض الإصابة بـ "كوفيد-19".





وتقول الدكتورة، وافقت وزارة الصحة على مبادئ إضافية لعلاج "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الهذيان والتهاب الملتحمة وعدم انتظام دقات القلب، وظهور طفح جلدي، هي من أولى علامات إصابة كبار السن بالمرض.

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وتشير الدكتورة، إلى أن، تحليل البيانات التي جمعها الأطباء تكشف أن المصابين بـ "كوفيد-19" يعانون من طفح جلدي. وبالطبع هذا الطفح الجلدي مختلف من مريض إلى آخر، وقد يكون نذيرا أو من الأعراض المصاحبة للمرض.

وأكدت على أن الإشارة في التعليمات إلى الطفح الجلدي من بين الأمور الأخرى، هو لمساعدة الأطباء في تشخيص الإصابة. ولكن كقاعدة عامة، الطفح الجلدي هنا ليس المؤشر الوحيد، لأن هناك أعراضا وعلامات أخرى يجب التأكد من وجودها.

وعلقت الدكتورة في حديثها على ما يشاع عن التغيرات النفسية المحتملة لدى كبار السن المصابين بـ "كوفيد-19" وفقدانهم حاسة الشم مدى حياتهم الباقية، وقالت، تتضمن توصيات وزارة الصحة، معلومات شاملة عن سبل إعادة تأهيل المصابين بهذا المرض. ووفقا لها، على الأطباء فهم كيف سيكون مسار المرض و المدة التي سيدوم فيها ظهور عواقبه.

المصدر: فيستي. رو