رأي جديد في مسألة انتقال عدوى الفيروس التاجي من الحيوانات الأليفة إلى البشر

أكد خبير روسي في علم الأوبئة، أن الإنسان لا يمكن أن يصاب بعدوى الفيروس التاجي المستجد من الحيوانات الأليفة، حتى لو كانت مصابة به.

وعلل ألكسندر غوريلوف، نائب مدير الأبحاث في المعهد المركزي المتخصص في علم الأوبئة، ذلك بأن "الحيوانات الأليفة لديها فيروسات تاجية خاصة بها".

وقال غوريلوف خلال مؤتمر صحفي: "يجب في الواقع أن نتحلى بالهدوء تماما. نعم يمكن أن تنتقل العدوى إلى القطة من الإنسان بعدد ما من الألف في المئة. ومع ذلك، القطة ليست قادرة على إصابة إنسان بالعدوى، هذه حقيقة مثبتة تماما. من الممكن أن تنتقل العدوى من قطة إلى أخرى إذا كانتا تعيشان في نفس المكان".

وأكد المتخصص الروسي في علم الأوبئة أيضا أن هذا الأمر يسري حتى على القطط السائبة التي "تتنقل بين السطوح"، مشددا على أنها "ليست خطرة بتانا" على البشر.

واختتم غوريلوف تصريحه بالقول: "لذلك، دعونا نترك حيواناتنا الأليفة وشأنها، فلديها فيروساتها التاجية الخاصة. وبالنسبة للكلاب يوجد تطعيم ضد فيروسات الكلاب التاجية".

المصدر: نوفوستي