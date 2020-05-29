طفلة تولد بفم ثان كامل في حالة نادرة وشاذة (صورة)

هناك عدد لا يحصى من العمليات البيولوجية التي تنطوي على نمو إنسان صغير، وأحيانا قد تنحرف أجزاء من "معجزة هذه الحياة" المعقدة عن الوضع الطبيعي.

واكتشف أحد الأطباء أثناء فحص طفلة حديثة الولادة، كتلة غير عادية على يمين منطقة الفم. ولكن الموجات فوق الصوتية قبل الولادة لم تسمح للفريق بحل ما كانوا يرصدونه بالضبط.

وتضمنت الاحتمالات كيسا أو خللا في النسيج الليفي أو ورما مسخيا. وبمجرد أن ولدت الفتاة، أصبح من الواضح أن الكتلة كانت في الواقع فما ثانيا صغيرا. وكانت هناك شفة وتجويف وأسنان ولسان صغير، يتحرك بالتزامن مع لسانها الرئيسي أثناء إطعامها.

This Rare Condition Caused a Baby to Be Born With a Second Mouth https://t.co/WJYHsV61Wv — ScienceAlert (@ScienceAlert) May 28, 2020

وأشار الأطباء من جامعة ساوث كارولينا الطبية في تقرير الحالة، إلى أن الجلد حول هذا الفم الثاني قد يطور أحيانا "سطحا خاما"، ويطلق سائلا يشتبه في أنه لعاب.

Baby girl has SECOND mouth complete with lips, teeth and tongue removed https://t.co/OyQFRc7zZ7 — Daily Mail US (@DailyMail) May 29, 2020

ولحسن الحظ بالنسبة لهذه الطفلة، لا يبدو أن تجويف الفم الإضافي يسبب أي مشاكل في تنفسها أو قدرتها على الرضاعة. ولم يتصل حتى بفمها المركزي، الذي بدا أنه يعمل بشكل طبيعي.

وتعد Diprosopus، أو ما يعرف باسم ازدواجية الرأس أو هياكل الوجه، حالة نادرة جدا، مع تسجيل زهاء 35 حالة فقط لدى البشر منذ عام 1900. وفي أقصى الحالات، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى ازدواج كامل للوجه. ولكن عندما يتعلق الأمر بالازدواجية التي تنطوي على منطقة واحدة فقط من الوجه، فعادة ما تكون المعنية أجزاء الفم .

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وتحدث هذه الحالة في كثير من الأحيان عند الإناث، و لا أحد يعرف السبب.

وأوضح الأطباء في تقرير حالتهم أن "ازدواج الهياكل الوجهية يحدث عادة كجزء من متلازمة، وغالبا ما يرتبط بالشفاه المشقوقة والحنك المشقوق ومتلازمة "كليبل فيل" وتسلسل "بيير روبين". إن ازدواج الوجه القحفي لدى الطفلة هو حالة نادرة يتم تقديمها على أنها شذوذ منعزل، دون أي متلازمات أو تشوهات مرتبطة بها".

وهذا ما سمح للأطباء بإجراء عملية جراحية لإزالة الفم الإضافي، عندما بلغ عمر الفتاة 6 أشهر فقط. وفي المجموع، قاموا بإزالة بعض الأغشية المخاطية للعضلات والعظام والفم وأنسجة المريء، بالإضافة إلى الغدة اللعابية و6 أسنان غير متقطعة، وكل ذلك أثناء محاولة الحفاظ على أعصاب وجهها.

وبخلاف بعض التورم في موقع الجراحة، والذي تم حله بعد عدة أشهر، شفيت المريضة جيدا ولم تحتج إلى مزيد من العلاج. ولاحظ الأطباء أنها تواجه صعوبة في إرخاء الجزء الأيمن من شفتها السفلية، ربما بسبب فقدان بعض الأعصاب.

ويمكن أن تظهر حالة Diprosopus كشكل من أشكال التوائم الملتصقة، أو ربما من خلال ازدواجية بنية تسمى القوس البلعومي، الذي يتكون خلال الأسبوع الرابع من تطور الجنين البشري. وينمو أول هذه الأقواس الستة في عظام وعضلات الفكين، وأجزاء من اللسان، من بين أشياء أخرى.

ومع ذلك، لا يعتقد الفريق أن نظرية القوس البلعومي تشرح هذه الحالة، حيث كانت الهياكل الأخرى التي يشكلها القوس، كلها طبيعية.

ونُشرت الدراسة في تقارير BMJ Case .

المصدر: ساينس ألرت