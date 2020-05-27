عالم روسي يكشف بعض آليات التنبؤ بمسار انتشار عدوى كورونا في بلاده

كشف العالم ونائب رئيس قسم الأبحاث العلمية والنظرية في المعهد الروسي للفيزياء التقنية، فلاديمير ليجونكوف، عن بعض الطرق المعتمدة في روسيا للتنبؤ بمسار انتشار وباء كورونا.

وفي تصريح حول الموضوع قال العالم: "من أجل وضع نماذج موثوقة لتحديد مسار انتشار الوباء يجب الاستناد إلى حسابات وبيانات كافية حول السكان وفئاتهم العمرية وتوزعهم اليومي في المتاجر ووسائل النقل العامة".

وأضاف "في الفترة الأخيرة لجأ إلينا ممثلون عن شبكة مصارف سبيربنك الروسية وممثلون عن شركة MTS للاتصالات، بهدف العمل على وضع إحصائيات حديثة تتعلق بالجوانب السلوكية للناس والتغيرات التي تطرأ على هذه السلوكيات في زمن الحجر الصحي، لإيجاد سبل للتنبؤ بمسار انتشار الوباء، فعلى سبيل المثال إن مصارف سبيربنك يمكنها وضع بيانات تحليلية لحركة وكثافة الناس في المتاجر بالاعتماد على كمية التعاملات المالية التي يجريها المشترون عبر البطاقات المصرفية، ومن جانبها تقوم شركة MTS بتحديد مواقع المتاجر اعتمادا على تحديد موقع الهواتف التي تمت من خلالها عمليات الشراء، والموصولة بالبطاقات المصرفية".

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وأشار العالم إلى أن "مثل هذه الآليات قد تساعد في تحديد مسار انتشار الوباء في مناطق معينة، لكن الحسابات قد لا تكون دقيقة أحيانا وقد يصعب التنبؤ بتطور الأحداث وخصوصا أن الكثيرين من حاملي العدوى قد لا تظهر عليهم الأعراض أحيانا، ومن الممكن أن لا يكونوا قد خضعوا للفحوصات وتمت مراقبتهم عبر تطبيقات إلكترونية خاصة".

وأضاف "كل أسبوع نرسل تقاريرنا المتعلقة بالعمل على هذه المسائل إلى مؤسسة روس آتوم الروسية، وهذه التقارير تتضمن خرائط وإحصائيات، وأظهرت الحكومة الروسية اهتماما ملحوظا بنتائج العمل، وتواصل معنا ممثلون عن هيئات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأبلغونا أن نماذجنا تعتبر من أبرز النماذج التي تم التوصل إليها لإيجاد طرق للتنبؤ بمسار انتشار العدوى، وتقدمنا بطلب للحكومة للحصول بعض البيانات الإحصائية التي تتعلق ببعض المنشآت والمناطق الحضرية في مدينة موسكو، لاستكمال العمل على أبحاثنا، وتقديم النتائج لإدراجها في التقارير التي ستقدم إلى رئيس الوزراء".

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المصدر: نوفوستي