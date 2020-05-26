كورونا.. عقار "أفيغان" يتعثر في اليابان

أفادت وكالة "كيودو" بأن دواء الإنفلونزا الياباني "فافيبيرافير" والذي يحمل ماركة "أفيغان"، لم يحصل على موافقة السلطات على استخدامه لعلاج عدوى الفيروسات التاجية.

وأفيد بأن هذا الدواء بدء في استخدامه مؤخرا، إلا أن عملية الموافقة عليه تأخرت، وذلك لأن التجارب السريرية لم تظهر فعاليته ضد الفيروس التاجي.



ونتيجة لذلك، مدد موعد منح الترخيص وتزويد المستشفيات بهذا الدواء إلى أجل غير مسمى، في حين سيتواصل تجريب "فافيبيرافير" على المرضى بعدوى "كوفيد- 19"في يونيو المقبل.

يذكر أن هذا الدواء غير متوفر حاليا في الأسواق بسبب أعراضه الجانبية الكثيرة، ومع ذلك تحتقظ به السلطات اليابانية في الاحتياط لاستخدامه في علاج حالات وباء الإنفلونزا، علاوة على أن الدواء كان أثبت فعاليته في مكافحة فيروس إيبولا.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في 24 مايو، أن التجارب السريرية على الدواء "فافيبيرافير" تحت العلامة التجارية "أفيغان" يجب أن تكتمل خلال فترة تتراوح بين أربعة إلى ثمانية أسابيع، مع الإشارة إلى أن دراسة الدواء ستتواصل بعد تسجيله، ويتم الآن إعطاء هذا الدواء فقط للمرضى بعدوى الفيروس التاجي.

المصدر: iz.ru