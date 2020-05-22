اكتشاف علاقة بين "كوفيد-19" والتهاب الغدة الدرقية

اكتشف علماء الطب، أن الإصابة بـ "كوفيد -19" يمكن أن تؤدي إلى حصول التهاب غير حاد في الغدة الدرقية.





ونشر العلماء في مجلة Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism، وصفا لأول حالة من هذا القبيل جاء فيها "لقد أبلغنا عن أول حالة لإلتهاب الغدة الدرقية غير الحاد بعد الإصابة ـ SARS-CoV-2. ونحذر الأطباء من مظاهر سريرية إضافية غير مسجلة مرتبطة بـ "كوفيد-19".

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ويشير الباحثون إلى أن التهاب الغدة الدرقية غير الحاد حصل لفتاة عمرها 18 سنة، ظهرت لديها أعراض متوسطة لـ "كوفيد-19" سعال وزكام، إثر اتصالها بوالدها المصاب، وبعد مضي أسبوعين تعافت تماما من المرض، وهذا ما أكدته النتائج السلبية لاختبارين.

ولكن بعد بضعة أيام ظهرت لديها أعراض أخرى: ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرقبة، وتسارع ضربات القلب وتضخم الغدة الدرقية. وعند إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، ظهر أن مستوى هرمونات الغدة الدرقية T3 وT4 مرتفع، كما أن مؤشرات الالتهابات وعدد الكريات البيضاء كان مرتفعا أيضا. مع أن نتائج التحاليل التي أجريت لها قبل شهر تقريبا كانت طبيعية. لذلك شخص الأطباء إصابتها بالتهاب الغدة الدرقية غير الحاد.

ويشير الباحثون إلى أنه "بسبب العلاقة الزمنية، يمكن اعتبار "كوفيد-19" مسؤولا عن إصابتها بإلتهاب الغدة الدرقية غير الحاد".

وتجدر الإشارة إلى أنه في عامي 2002-2003 خلال انتشار فيروس SARS-CoV لاحظ الأطباء عند تشريح جثث المتوفين، وجود التهابات في الغدة الدرقية عند بعضهم.

المصدر: نوفوستي