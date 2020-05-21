كندية تكشف اختبارها إيجابيا بإصابة كورونا 8 مرات خلال 50 يوما

أثبتت إصابة امرأة كندية، تعرضت لفيروس كورونا في شهر مارس، إيجابيا بالمرض 8 مرات إلى حد الآن.

وظهرت أعراض "كوفيد-19" على تريسي سكوفيلد من كامبريدج، أونتاريو، بما في ذلك الحمى والقشعريرة وضيق التنفس، في 30 مارس واختبرت إيجابيا لأول مرة في 31 مارس، وفقا لـ CTV News. ومنذ ذلك الحين، خضعت لثمانية اختبارات أخرى، بما في ذلك اختبار سلبي غير مبرر. وهي تستعد حاليا لاختبارها العاشر.

ولمدة أسبوعين بعد اختبارها الأول، طبقت سكوفيلد قواعد الحجز الذاتي في غرفتها في المنزل، حيث يعيش ابنها البالغ من العمر 17 عاما أيضا. وخلال تلك الفترة، زعمت أن الحمى وصلت إلى 104.1 درجة فهرنهايت (40.06 درجة مئوية)، وفقدت أيضا حاستي التذوق والشم.

Tracy Schofield is waiting to take her 10th test for the virus after receiving eight positive results and one false negative. https://t.co/YKpj0CBP1O — CTV News Northern Ontario (@CTVNewsNorthern) May 20, 2020

والآن، بعد أكثر من 50 يوما، أخبرت CTV أنها ما تزال تعاني من ضيق في التنفس. وقالت: "أخرج "كوفيد-19" الكثير مني، ويستمر في ذلك كل يوم".

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وبعد تحقيق نتيجة إيجابية 7 مرات، عاد اختبارها الثامن سلبيا. وقالت سكوفيلد: "بكيت لأنني كنت سعيدة جدا". ولكن وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، يجب أن يكون اختبار المريض سلبيا مرتين متتاليتين قبل أن يتم الإعلان عن "الشفاء". ولسوء الحظ، وجد الاختبار التاسع أن الفيروس ما يزال قويا في نظامها.

وحذر مسؤولو الصحة من أن هذه الاختبارات كما هو معروف تعطي نتائج سلبية وإيجابية كاذبة. واقترحت التقارير المبكرة أن بعض مجموعات الاختبار اكتشفت بشكل صحيح "كوفيد-19" فقط 70 ٪ من الوقت، ما يعني أن زهاء ثلث المرضى سيحصلون على نتائج سلبية غير صحيحة.

وقال بيل ميللر، وهو طبيب وعالم وبائيات في جامعة ولاية أوهايو، الذي لم يعالج سكوفيلد، لصحيفة "وول ستريت جورنال" في أبريل، إن "مجال الاختبار بأكمله في حالة تغير مستمر" و"يمر بعملية تحقق سريعة حقا". لهذا السبب، "لا يمكننا أن نثق تماما في كيفية أدائها".

وأظهرت تقارير سابقة أن مريض "كوفيد-19" يمكنه التخلص من الفيروس على مدى شهرين تقريبا بعد ظهور الأعراض. ومع ذلك، تشير الحالات الشاذة، مثل حالة سكوفيلد، إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسة حول طول عمر الفيروس.

وتخشى سكوفيلد من الآثار المترتبة على المدى الطويل لهذه الأعراض. وقالت: "أريد فقط أن يتمكن شخص ما من إخباري هل سأعيش مع الفيروس إلى الأبد؟".

المصدر: نيويورك بوست