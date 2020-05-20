تحذيرات للفنادق والشركات من علة قاتلة بعد إنهاء الإغلاق الناجم عن كورونا

شدد الخبراء على ضرورة قيام الفنادق وغيرها من الشركات بتجديد إمدادات المياه في مبانيها قبل إعادة فتحها لمنع انتشار البكتيريا الفيلقية القاتلة.

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وتنصح الإرشادات التي نشرتها Public Health England، بأن "التنظيف المنتظم" لنظام المياه في أماكن مثل عيادات طب الأسنان ومحلات تصفيف الشعر وصالات الرياضة والفنادق، بالإضافة إلى مباني المكاتب، أمر ضروري لوقف نمو البكتيريا.

كما طلب منهم إجراء مراجعة تفصيلية لجميع جوانب نظام إدارة المياه الخاصة بهم قبل إعادة فتحها بعد انتهاء إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وتتسبب البكتيريا الفيلقية، الموجودة بشكل طبيعي في شبكات المياه، في الإصابة بداء الفيالقة أو حمى الفيلق، وهو مميت في 10% من الحالات التي تصاب به.

ويمكن أن تسبب البكتيريا أمراضا خطيرة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والمدخنين والذين يعانون من حالات صحية كامنة.

وتتكاثر البكتيريا عندما تكون درجة حرارة الماء بين 25 درجة مئوية و50 درجة مئوية، أو إذا كان هناك تدفق ضعيف أو لا يوجد تدفق إلى النظام المائي.

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ونظرا لأن العديد من أنظمة المياه الساخنة والباردة لا تعمل حاليا، فإن فرص تكوين البكتيريا ستزداد إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئا.

وقالت إرشادات Public Health England: "إن التنظيف المنتظم لنظام المياه في المبنى طوال فترة الإغلاق مطلوب. ومع ذلك، يجب مراجعة جميع جوانب نظام إدارة المياه قبل إعادة تشغيلها".

وأضافت: "يمكن القيام بذلك عن طريق مجموعة من العمال الذين تستخدمهم المنظمة إذا كانت لديهم المهارات والمعارف اللازمة".

المصدر: ميرور