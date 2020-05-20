دراسة تحذر من فصول اللياقة البدنية بعد أكثر من 100 إصابة بكورونا مرتبطة بها!

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية في تقرير جديد من أن فصول اللياقة البدنية الجماعية يمكن أن تكون مرتعا لانتشار فيروس كورونا.

وتسلط دراسة جديدة، الضوء على دور ورشة عمل واحدة بين 27 مدربا في مجال اللياقة البدنية للرقص في كوريا الجنوبية، في حدوث أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا المنتشرة في 12 من مرافق اللياقة البدنية، في مدينة تشيونان.

وتبين أن 8 مدربين في اجتماع 15 فبراير، مصابين بكورونا ولكنهم لم يعرفوا حينها - إذ كانوا عديمي الأعراض.

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وعلى مدار الـ 24 يوما القادمة، بحلول 9 مارس، انتشر الفيروس إلى صفوف اللياقة البدنية التي تضم 112 مشاركا، وفقا لفريق البحث في مستشفى جامعة Dankook.

وقال الباحثون إن التدريبات في الأماكن الضيقة يمكن أن تكون بيئات ناضجة لانتشار الفيروس.

وكتب العلماء في رسالتهم البحثية التي نشرها مركز السيطرة على الأمراض في أواخر الأسبوع الماضي: "الخصائص التي ربما أدت إلى انتقال المرض من المدربين في تشيونان، تشمل أحجاما كبيرة للصفوف ومساحات صغيرة وكثافة التدريبات. إن الجو الدافئ الرطب في منشأة رياضية إلى جانب تدفق الهواء المضطرب الناتج عن التمارين البدنية المكثفة، يمكن أن يسبب انتقالا أكثر كثافة للقطرات المعزولة".

وارتبط كل فصل رقص بانتقال العامل الممرض ما بين 5 و 22 طالبا. ووجد الباحثون أن زهاء نصف الحالات نُقلت من المدربين إلى المشاركين في صفوف اللياقة البدنية.

ووجد فريق البحث أن الحالات المتبقية نشأت من الطلاب المرضى، الذين نقلوا الفيروس بعد ذلك إلى العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، ولم تبدأ الأعراض على الطلاب المصابين حتى نحو 3.5 يوما بعد حضور الفصل في المتوسط.

ووجدت الدراسة أن العديد من التدريبات ذات الكثافة المنخفضة، لم تكن فعالة في نقل الفيروس.

المصدر: نيويورك بوست