رصد حالة في هولندا نقل فيها حيوان "المنك" عدوى الفيروس التاجي إلى إنسان

أعلن في هولندا عن تسجيل حالة انتقلت فيها عدوى الفيروس التاجي من حيوان المنك إلى أحد العاملين في مزرعة متخصصة في إنتاج الفراء.

وكانت وزارة الزراعة في هولندا قد أفادت في أبريل الماضي بأنه تم التأكد من إصابة حيوانات المنك بالفيروس التاجي في مزرعتين بمقاطعة شمال برابانت.

وتوجد المزرعتان المتخصصتان في تربية حيوان المنك للحصول على الفراء، في بؤرة تفشي وباء الفيروس التاجي في هولندا، وتحتويان على أكثر من 20 ألف رأس من حيوانات المنك.

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وتم إجراء اختبارات على الحيوانات بعد ظهور بعض الأعراض، بما في ذلك ضيق التنفس، وبعد التأكد من وجود إصابات بالفيروس التاجي، حدّت السلطات من إمكانية الوصول إلى المزارع كإجراء وقائي، لكنها قالت حينها إنه لا يوجد خطر من انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

إلا أن وزيرة الزراعة في البلاد أقرت مؤخرا في رسالة إلى البرلمان بأن التوصيات التي أصدرتها وزارتها في وقت سابق، والتي نصت على استحالة انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر، كانت خاطئة، لكنها أشارت إلى أن خطر انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر لا يزال يقدر بالحد الأدنى.

الجدير بالذكر أنه تم التأكد في أوقات سابقة من إصابة العديد من القطط والكلاب بمرض "كوفيد – 19"، وقيل إنها كانت على اتصال مع أناس مصابين بالعدوى.

المصدر: نوفوستي