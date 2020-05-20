الإخصاب الأنبوبي في بيلاروس يصبح مجانيا للمتزوجات

منحت الحكومة البيلاروسية النساء البيلاروسيات المتزوجات اللواتي لم يتجاوز عمرهن 40 عاما محاولة واحدة للإخصاب الأنبوبي المجاني.

وقد وقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مرسوما بهذا الشأن. وسيسري مفعوله بدءا من 1 يناير عام 2021.

وجاء في المرسوم أن فرصة للإخصاب الإنبوبي المجاني تمنح المرأة المتزوجة التي لا تعاني من أمراض خطيرة تحول دون إنجاب الأطفال.

يذكر أن الإخصاب الأنبوبي الاصطناعي يعتبر تكنولوجيا إنجاب مساعدة تستخدم في أغلب الأحيان في حال إصابة المرأة بالعقم.

جدير بالذكر أن بيلاروس، شأنها شأن بلدان أوروبية أخرى، تواجه أزمة ديموغرافية حادة حيث يقل عدد الشباب ويزداد عدد المسنين. ويبقى عدد سكان بيلاروس مستقرا على مدى عقود منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حين خسر الشعب البيلاروسي ربع سكانه.

المصدر: إر بي كا