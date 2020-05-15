روسيا.. طريقة فريدة لعلاج السرطان في بريموريه

أعلنت الحكومة الإقليمية في بريموريه أن أطباء مركز الأورام في الإقليم بدأوا يوم 13 مايو 2020 باستخدام طريقة فريدة لعلاج سرطان البروستات في المرحلة الرابعة.





ويفيد بيان حكومة الإقليم، بأن علاج المرضى النفائل العظمية يجري ضمن إطار البرنامج الوطني "الرعاية الصحية" ومكونه الإقليمي "مكافحة أمراض السرطان".

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ووفقا للبيان، استخدمت الطريقة الجديدة يوم 13 مايو الجاري في علاج 10 مرضى، ويختار الأطباء المرضى الذين يمكن علاجهم بهذه الطريقة، حيث على الرغم من كلفتها العالية مدرجة في برنامج "ضمانات الدولة لتوفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين".

ويشير الأطباء، إلى أن عنصر الراديوم الذي يدخل في تركيب هذا الدواء، ليس ساما لنخاع العظم ودم المريض. ويتم حقن الدواء في وريد المريض مرة في الشهر لمدة ستة أشهر. وعند دخول عنصر الراديوم إلى النفائل يدمرها ويمنع تكون أخرى جديدة في عظام أخرى.

وتعتبر مسألة تخفيض معدل الوفيات بسبب أمراض السرطان، من المسائل الأساسية في برنامج الإقليم "مكافحة أمراض السرطان" والبرنامج الوطني "الرعاية الصحية" ، حيث خصصت الدولة ما يقارب من 850 مليون روبل لتفعيل البرنامج في عام 2020 . (حوالي 12 مليون دولار)

المصدر: نوفوستي