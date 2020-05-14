سيناريوهات التطعيم المحتملة ضد فيروس كورونا في روسيا؟

أعلن الأكاديمي الروسي سيرغي كوليسنيكوف، أن التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا، قد يجري وفق "سيناريو طوارئ".

وقال في حديث لصحيفة "برلامنتسكايا غازيتا"، إن التطعيم ضد فيروس كورونا ربما يبدأ في الخريف المقبل أو قبيل الشتاء، ولكن قد يجري بطريقة "غير تقليدية" أو "عسكرية/طارئة"، لأن تسجيل الأدوية في حالات الطوارئ يتم وفق مبدأ خاص. وقال "لا استبعد أن يجري التطعيم وفق أسلوب "عسكري"، نظرا لمعدل الوفيات، وسيخضع حينها للتطعيم أولا الأشخاص الذين يعملون في مناطق الخطر وبؤر العدوى، وكذلك الأشخاص المعرضين لخطر المرض. فإذا اختيرت هذه الطريقة غير التقليدية فمن المحتمل أن يبدأ التطعيم في الخريف المقبل أو قبيل الشتاء".

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وأضاف، "أما إذا جرت عملية التطعيم وفق الطريقة التقليدية، فلن تبدأ قبل نهاية السنة الحالية، ومطلع السنة المقبلة. لأنه يجب اختيار اللقاح الأفضل، نظرا لأن العديد من البلدان تعمل على ابتكار اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أي سيتنافس في هذا المجال حوالي 100 لقاح".

ووفقا له، ستحتاج روسيا 8-10 ملايين جرعة سنويا. ولكن للحصول على "مناعة جماعية" ستحتاج إلى 70 مليون جرعة.

وكان وزير الصحة ميخائيل موراشكو قد أعلن، أن الاختبارات السريرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ستبدا في شهر يونيو. وأعرب عن أمله في أن تتحقق توقعات الباحثين، بظهور عقارات مضادة للفيروس أواخر يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي