طبيب جراح يكشف شروط التحول الجنسي في مصر بعد تحول ابنة هشام سليم إلى ذكر

كشف الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العيني، أن التحول الجنسي في مصر متاح لكن وفقا لقواعد قانونية صارمة، عازيا ضرورة إجراء هكذا عمليات إلى خلل أثناء الحمل.

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وفال في تصريحات تلفزيونية، إنه "يجب توافر 4 شروط لإجراء عملية التحول الجنسي، أولها موافقة لجنة طبية من وزارة الصحة، وثانيها إجراء فحوص وتحاليل طبية تثبت قابلية ذلك، وثالثها موافقة المختصين في الطب النفسي، ورابعها عدم ممانعة دار الإفتاء في تغيير الجنس".

وكان الفنان هشام سليم قد أعلن عن تحول ابنته نورا جنسيا إلى نور، الأمر الذي أثار كثيرا من ردود الفعل والجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الطبيب النجاري في تصريحاته التلفزيونية، أن وجود خلل في الكروموسومات أثناء الحمل، يؤدي إلى صعوبة تحديد جنس الطفل، مشيرا إلى أن عملية التحول الجنسي سواء من ذكر إلى أنثى أو العكس نادرا ما تحدث في مصر لأنها معقدة وتأخذ وقتا طويلا بسبب تعقيدات الإجراءات.

وقال: "من يتحول من ذكر إلى أنثى لا يمكن أن تحمل، ومن تتحول من أنثى إلى ذكر ربما لا يكون قادرا على الإخصاب أو أن يكون أبا، كما أنه علميا وطبيا لن نكون أمام أنثى تشبه الجنس اللطيف أو ذكرا كامل الأوصاف بعد هذا التحويل الجنسي".

المصدر:وسائل إعلام مصرية