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عالم روسي: فيروس كورونا المستجد يبقى على الشعر 3 أيام

الصحة

عالم روسي: فيروس كورونا المستجد يبقى على الشعر 3 أيام
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلن الدكتور في العلوم الطبية، البروفيسور أناتولي التشتاين، عالم الفيروسات الروسي، أن الناس غالبا ما ينسون أن الشعر يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأشار الخبير موضحا خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن عدوى فيروس كورونا المستجد يمكن أن تنتقل عبر الشعر. لذلك من أجل تجنب هذا الخطر يجب تغطية الرأس بقبعة أو أي شيء آخر. لن الفيروس يمكنه البقاء نشطا في الشعر مدة ثلاثة أيام.

وقال، "يمكن للفيروس أن يسقط على الشعر، حيث يمكنه البقاء نشطا هناك 2-3 أيام... لذلك من الضروري تغطية الرأس بقبعة أو وشاح خارج البيت".

وأضاف، من الضروري استخدام الكمامات الطبية عند الخروج من البيت وكذلك مراعاة المسافة الفاصلة (لا تقل عن 1.5 متر) بين الناس في الشارع والمتاجر وغيرها من الأماكن العامة.

وأكد الخبير، على أن خطر فيروس كورونا المستجد يشمل المدن الكبيرة، والمراكز السكنية الصغيرة حيث يتجمع فيها الناس. ما يزيد من احتمال انتشار العدوى.

المصدر: نوفوستي

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