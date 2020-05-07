اكتشاف 198 تغيرا جديدا لفيروس كورونا المستجد

اكتشف علماء كلية لندن الجامعية 198 تغيرا بسيطا في جينوم فيروس كورونا المستجد، بعد تحليل بيانات أكثر من 7.5 ألف مريض.

إقرأ المزيد



وتفيد مجلة Infection, Genetics and Evolution، بأن الباحثين اكتشفوا هذه التغيرات البسيطة في جينوم SARS-CoV-2. وقد توصل الباحثون إلى استنتاج يفيد، بأن التغيرات المكتشفة التي يطلق عليها التغيرات المتكررة ، يمكن أن تشير إلى تكيف الفيروس لمضيف جديد-الإنسان.. ويشير الباحثون، إلى أن هذه البيانات تظهر أن الأوبئة المحلية حصلت بسبب عدد كبير من الفيروسات المستقلة.

ووفقا للخبراء البريطانيين، بدأت جائحة COVID-19 في الفترة بين 6 أكتوبر و11 ديسمبر عام 2019 ، وليس في 11 مارس 2020 عندما بدأ تسجيل المرض الجديد في مختلف بلدان العالم، وفي هذا اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار الجائحة.

وقد توصل الباحثون إلى هذه الاستنتاجات بعد دراستهم لبيانات 7666 عينة من جينوم الفيروس.

المصدر: فيستي. رو