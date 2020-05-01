مصر.. وفاة وكيل كلية طب القصر العيني بكورونا

كشف مصدر طبي عن وفاة وكيل كلية الطب جامعة القاهرة "طب القصر العيني"، الدكتور هشام الساكت، صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت عميدة الكلية، الدكتورة هالة صلاح، قد أعلنت، 19 أبريل الماضي، عن إصابة الدكتور هشام الساكت، وكيل الكلية بفيروس كورونا، وتم عزله في مستشفى عزل العبور التابعة لجامعة عين شمس.

وأعلنت الدكتور هالة صلاح عن وفاة الساكت على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الفقيد قد أصيب بالمرض هو وزوجته، وتم تشخيصهما يوم 16 أبريل الماضي، ووضع بعد عزله على جهاز التنفس الصناعي.

والدكتور هشام الساكت كان وكيلا كلية الطب جامعة القاهرة لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، وهو أحد أشهر الأساتذة المعروفين في مجال تخصص جراحة الأطفال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية