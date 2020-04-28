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وزارة الصحة الروسية توسع قائمة الأدوية لعلاج فيروس كورونا

الصحة

وزارة الصحة الروسية توسع قائمة الأدوية لعلاج فيروس كورونا
Globallookpress Marco Passaro/Keystone Press Agency
صيدلية
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جددت وزارة الصحة الروسية يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 التعليمات والتوجيهات المؤقتة، الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج المصابين بعدوى فيروس كورونا.

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ومن ضمن هذه التجديدات، إضافة أربعة مستحضرات طبية إلى القائمة السابقة ليصبح عددها 13 مستحضرا، يمكن استخدامها في علاج المصابين بعدوى فيروس كورونا. بحسب الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.


ووفقا لهذه المقترحات، عند علاج عدوى فيروس كورونا، يمكن استخدام هذه المستحضرات (غير مسجلة دوليا): هيدروكسي كلوروكوين ، كلوروكوين ، ميفلوكين (Mefloquinum) ، أزيثروميسين ، لوبينافير مع ريتونافير ، مركب إنترفيرون بيتا - 1b ، وإنترفونيزون ألفا، أوميفينوفر ، Tocilizumab، Sarilumab ، ميثيل بريدنيزولون، ديكساميتازون ، باريسيتينب.

المصدر: تاس

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