السلطات الروسية تكشف نتائج علاج فيروس كورونا بطريقة جديدة

أعلنت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أنه بعد استخدام بلازما دم متبرع، تتحسن حالة المرضى المصابين بفيروس كورونا بسرعة.

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وقالت راكوفا في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية الرسمية، عمليا لا يلاحظ الأطباء أي مضاعفات أو آثار جانبية عند علاج COVID-19 بهذه الطريقة، إضافة إلى أن المرض يخف كثيرا.

وأكدت المتحدثة، أن طريقة بلازما الدم تستخدم فقط لعلاج المرضى الذين تكون حالتهم حرجة جدا. وقالت "ستكون كمية هذه البلازما ناقصة دائما، لذلك نأمل أن يزداد يوميا عدد المرضى المتعافين وبالتالي يزداد عدد المتبرعين".

وكانت راكوفا قد أعلنت في منتصف شهر أبريل الجاري أن الأطباء في روسيا باشروا باستخدام طريقة جديدة في علاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تتكون أجسام مضادة في دم المرضى المتعافين، لذلك يمكن استخدام بلازما دمهم في علاج المرضى الآخرين.

المصدر: نوفوستي