دواء مضاد لالتهاب المفاصل قد يعالج فيروس كورونا

أعلنت منظمة Assistance publique - Hopitaux de Paris،الفرنسية أن الأطباء حصلوا على نتائج إيجابية من استخدام أدوية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، في علاج مصابي COVID-19 .

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وجاء في بيان المنظمة، "يعتقد أنه لدى المصابين بالالتهاب الرئوي بسبب COVID-19، أن تؤدي "عاصفة السيتوكين" الناجمة عن اضطراب في منظومة المناعة، إلى فشل تنفسي حاد وربما الموت. وقد أعدت منصة CORIMUNO-19 بسرعة لتقييم فعالية وتحمل العديد من مُعدِّلات المناعة والعلاجات الأخرى عند المرضى البالغين المصابين بعدوى COVID-19 الشديدة مع سلسلة من التجارب العشوائية ذات شواهد متعددة المراكز التي بدأت في 27 مارس 2020."

وتتعلق نتائج هذه التجربة العشوائية المتحكم بها وتحمل تسمية مفتوحة متعددة المراكز من توسيليزوماب، بجسم مضاد أحادي النسل يحجب مستقبلات سيتوكين إنترلوكين -6 ، الذي يستخدم سريريًا على وجه الخصوص في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقد اختير المرضى الذي خضعوا لهذه التجربة على اساس تاريخ دخولهم المستشفى لتشخيص الالتهاب الرئوي COVID-19 المعتدل أو الشديد، ولكنهم لا يحتاجون إلى العناية المركزة. واعتمدت الحاجة لتهوية الرئتين (غير غازية أو ميكانيكية) أو الموت بعد 14 يوما كفشل للتجربة.

وخضع لهذه التجربة العشوائية 129 مريضا منهم 64 عولجوا بالطرق التقليدية و65 عولجوا باستخدام توسيليزوماب tocilizumab، وقد وصلت نسبة أقل بكثير من المرضى إلى النتيجة النهائية في مجموعة tocilizumab.

وتعتبر "عاصفة السيتوكين"، رد فعل منظومة المناعة على زيادة غير مضبوطة من السيتوكينات ، وهي جزيئات معلوماتية تحفز الخلايا على محاربة الفيروس الذي دخل الجسم. ونتيجة لزيادة تركيزها في بؤرة الالتهاب، يبدأ التدمير ليس فقط في الأنسجة الملتهبة، بل وأيضا في الأنسجة المجاورة لها .

المصدر: نوفوستي