روسيا.. البدء بتخليق فئران تجارب خاصة بالفيروس التاجي الجديد

بدأ المركز العلمي الحكومي للفيرولوجيا والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" في روسيا بإنشاء فئران آمنة بيولوجيا وحساسة للإصابة بعدوى الفيروس التاجي الجديد.

ويتوقع العلماء، وفق موقع الهيئة الروسية للرقابة على الاستهلاك، الحصول على النتائج الأولى في يونيو 2020.

وانطلق هذا العمل بالتعاون بين معهد علم الأحياء الجيني التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومركز "فيكتور" المتخصص في التكنولوجيا الحيوية، بهدف إنشاء فئران حساسة للعدوى بفيروس كورونا الجديد.

ويتوخى المشروع الاستفادة من الخبرة العالمية في إنشاء نماذج فئران حساسة للفيروسات التاجية المسببة لوباء "سارس" ولمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، في تخليق فئران جديدة تظهر عليها أعراض "كوفيد – 19" مماثلة لتلك التي لدى البشر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النماذج من الفئران المعملية ستسمح بدراسة اللقاحات والأدوية ضد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي.

وأوضحت الهيئة الروسية للرقابة على الاستهلاك أن "الاختلاف الرئيسي بين النموذج الجديد والنماذج الموجودة في العالم سيكون في سلامته البيولوجية، وذلك لأن هذه الفئران لن تصبح حساسة للإصابة بالفيروس إلا بعد عملية حث في مختبرات الفيروسات، ما سيقضي على مخاطر التعامل معها في الحضانات والمختبرات غير المتخصصة خلال فترة الوباء".

وأفيد بأنه سيتم في المرحلة الأولى "إنشاء الفئران عن طريق التحول الجيني، ولكن بمجرد أن يتم الاستنساخ الجزيئي للهياكل المعقدة، سينتقل المطورون إلى استخدام نظام تعديل الجينات CRISPR/Cas9".

المصدر: تاس