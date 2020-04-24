كبير الاختصاصيين الروس يكشف أحد أسرار الفيروس التاجي

قال كبير أخصائيي أمراض الرئة في وزارة الصحة الروسية سيرغي أفدييف، في مقابلة صحفية، إن الفيروس التاجي يتسبب في "مرور" غير عادي للالتهاب الرئوي لدى المصابين.

ولفت أفدييف إلى إن الالتهاب الرئوي الحالي يختلف بالفعل عن الالتهاب الرئوي الشائع، والذي تناوله الطب من قبل، على الرغم من أن الالتهابات الرئوية الفيروسية معروفة للعلم منذ فترة طويلة.

وقال كبير الأخصائيين الروس: "لكن الالتهاب الرئوي المرتبط بالفيروس التاجي الجديد يتطور بطريقة غير معتادة. ويرجع ذلك إلى أننا نلاحظ درجات مختلفة جدا من تلف الرئة لدى المرضى بالفيروس التاجي، مع مظاهر سريرية مختلفة تماما".

وضرب الخبير مثلا على ذلك بالمرضى الذين يعانون من فيروسات تاجية مؤكدة مختبريا، ومع ذلك ليس لديهم على الإطلاق أي شكاوى أو أعراض أو علامات للمرض.

وأوضح أخصائي أمراض الرئة أن لدى مثل هؤلاء "لا توجد حمى، ولا سعال، ولا ضيق في التنفس. وفي نفس الوقت، عند إجراء الأشعة المقطعية، تظهر على المرضى دلائل الالتهاب الرئوي".

وتطرق أفدييف في السياق إلى حادثة السفينة السياحية "Diamond Princess"، التي تفشى على متنها الفيروس التاجي، حيث "وجد أن 73٪ من المرضى المصابين بالعدوى المؤكدة مختبريا ليس لديهم أي أعراض على الإطلاق. ولدى هؤلاء المرضى ذاتهم الذين لا يعانون من أعراض، ظهرت تغيرات في الرئتين أثناء التصوير المقطعي. تغييرات تشير إلى وجود الالتهاب الرئوي. وقد تم اكتشافها في 54٪ من المرضى، أي في الغالبية".

ورأى أن هذا الأمر يشير إلى أن البشرية في الوقت الحالي، تصطدم بواقع إمكانية تطور أشكال لا أعراض لها من الالتهاب الرئوي.

واكتشف على ظهر السفينة السياحية "Diamond Princess" التي تم عزلها لفترة طويلة منذ فبراير الماضي في ميناء جنوب طوكيو، 712 مصابا بالفيروس التاجي، توفي منهم 13 شخصا.

المصدر: نوفوستي