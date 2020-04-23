علماء يقيمون فعالية "Arbidol" في علاج عدوى الفيروس التاجي

أجرى علماء صينيون تجارب على أدوية شهيرة، كان روج لها على أنها ناجحة في علاج عدوى الفيروس التاجي.

وتوصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن عقار"Arbidol" المضاد للفيروسات، بالإضافة إلى مزيج من الأدوية "lopinavir " و"ritonavir"، ليست فعالة في علاج الحالات الخفيفة والمعتدلة من "كوفيد – 19".

وأفادت مجلة "ميد" بأن العلماء أجروا دراسة عن آثار هذه الأدوية بعد أن أدرجتها وزارة الصحة الصينية في قائمة الأدوية المحتملة ضد "كوفيد – 19"، وشملت التجربة 86 مريضا يعانون من أشكال خفيفة ومعتدلة من العدوى.

يشار إلى أن 34 مريضا من هؤلاء تعاطوا مزيجا من "lopinavi /ritonavir"، فيما تلقى 35 مريضا "Arbidol"، و17 مريضا آخر لم يتلقوا أي علاج.

ورصد الخبراء علاوة على ذلك أن ديناميكيات تطور المرض لدى جميع المصابين متشابهة تقريبا، بما في ذلك من حيث مستوى خفض درجة الحرارة، أو تخفيف السعال، أو تحسين نتائج الأشعة المقطعية للقفص الصدري.

المصدر: iz.ru