مركز روسي يختار متطوعين لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

رشح مركز "فيكتر" الحكومي للفيروسات بمدينة نوفوسيبيرسك مجموعة من المتطوعين الذين سيختبرون لقاحا روسيا أول مرة ضد فيروس كورونا

وقال ناطق باسم المركز إنه تم ترشيح نحو 60 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما. وهناك شرط من الضروري الالتزام به عند الترشح لاختبار اللقاح وهو غياب أمراض مزمنة لديهم.

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وهناك شروط أخرى فلا يمكن أن ينضم إلى فريق المرشحين لاختبار اللقاح أي شخص سوى من اختارهم الأطباء استنادا إلى فحوص الدم والبول والتهاب الكبد وحتى بعد التأكد من عدم إصابة أحدهم بمرض الإيدز.

وقال الناطق إن غالبية المرشحين لاختبار اللقاح ضد فيروس كورونا هم موظفون في المركز "فيكتر" وخبراء مشاركون في وضع اللقاح.

يذكر أن صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الخبراء في مركز "فيكتر" الروسي يعتزمون إجراء الاختبارات ما قبل السريرية للقاح في يونيو المقبل ليباشروا الاختبار السريري على المتطوعين في 29 يونيو المقبل.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا قد تجاوز 50 ألف شخص.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا