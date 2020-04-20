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طبيبة روسية تحذر من خطورة الإفراط في غسل اليدين بالصابون

الصحة

طبيبة روسية تحذر من خطورة الإفراط في غسل اليدين بالصابون
Sputnik Nina Zotova
صورة أرشيفية
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يمكن أن يقضي الغسل المتكرر كثيرا لليدين بالصابون والمطهرات على بيئة تحمي مناعة الجلد.

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أعلنت ذلك الطبيبة الروسية لأمراض الجلد، لاريسا أليكسييفا، في حديث أدلت به لبوابة National news الإلكترونية الروسية.

وحسب الطبيبة فإن كثرة غسل اليدين تسبب أمراضا جلدية مختلفة لدى الكثيرين. وقالت، أليكسييفا، إنه يمكن حماية البشرة الحساسة لليدين مع شرط مراعاة قواعد معينة.

نصحت من لديهم ميل إلى الإصابة بأمراض الجلد والأكزيما ارتداء القفازات واستخدام الكريمات المرطبة والمغذية.

مع ذلك فإن الطبيبة أشارت إلى أن غسل اليدين المتكرر واتخاذ غيره من إجراءات الصحة العامة يعتبران أمرا ضروريا في فترة مكافحة فيروس كورونا.

المصدر "نوفوستي

 

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