"عمل لا تشوبه شائبة".. الأطباء الإيطاليون يشكرون زملاءهم الروس على المساعدة في مكافحة كورونا

شكر الأطباء العاملون في بيرغامو، إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، المتخصصين الروس على مساعدتهم في علاج بعض أصعب الحالات.

وقال أوليفييرو فالوتي، كبير الأطباء في أحد المستشفيات في المدينة الإيطالية الشمالية، إن عمل الطاقم الطبي الروسي كان "فعالا للغاية". وأضاف أنه هو وزملاؤه اضطروا إلى تكليف الأطباء الروس بعلاج بعض المرضى، الذين يعانون من "حالة خطيرة للغاية"، وقام الروس بعملهم "بشكل لا تشوبه شائبة".

We hope these poor doctors are prepared to be called a Russian bot by thousands of angry internet nerds. https://t.co/jX6N1XilcG — RT (@RT_com) April 17, 2020

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وأرسلت موسكو 15 طائرة نقل مع 100 من علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة العسكريين إلى إيطاليا في أواخر مارس، إلى جانب 8 فرق طبية ومعدات واقية. وكانت إيطاليا تكافح في ذلك الوقت لمكافحة المرض، الذي أصاب مواطنيها بالآلاف كل يوم.

وأُرسل المتخصصون الروس إلى المناطق الشمالية، الأكثر تأثرا بفيروس كورونا. وعمل الطاقم الطبي في المقام الأول في وحدات العناية المركزة، وفقا لفالوتي. كما استعان الإيطاليون بشكل متزايد بخدمات الممارسين العامين الروس، الذين يعتنون بالمرضى في غرف المستشفى العادية.

ويقدّر المتطوعون الإيطاليون الذين يساعدون العاملين في المستشفى، مهارات المتخصصين الروس وقدراتهم على التكيف. وقال أحدهم لوسائل الإعلام الروسية إنه كان من السهل جدا البدء في العمل مع الروس "كما لو كنا نعمل معا دائما".

المصدر: RT