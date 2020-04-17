استنشاق دخان حرائق الغابات محفوف بالسكتة القلبية

تعتبر حرائق الغابات، كارثة حقيقية للطبيعة. كما أنها تؤثر سلبا في صحة الإنسان. وقد يؤدي استنشاق دخان حرائق الغابات إلى الإصابة بالسكتة القلبية.

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وتفيد مجلة Journal of the American Heart Association، بأن خطر السكتة القلبية خارج المستشفات ارتفع بنسبة 70% بين سكان الولايات المتحدة بعد حرائق غابات كاليفورنيا.



وتقول الدكتورة آنا رابولد، الباحثة العلمية في مركز الرعاية الصحية والتقييم البيئي، التابع لوكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة، "تواجهنا خلال العقود الأخيرة مشكلة ازدياد حرائق الغابات. لذلك يرتفع عدد الناس الذين يتعرضون للدخان. ولكي نتفاعل مع هذا، علينا فهم عواقب تأثير الدخان في الصحة".



وقد لفت انتباه العلماء تعدد حالات حدوث السكتة القلبية في 14 ولاية أمريكية تأثرت بحرائق غابات كاليفورنيا خلال أعوام 2015-2017. وفقا لبيانات الإدارة الوطنية لبحوث المحيطات والغلاف الجوي، تأثير الدخان في الرئتين يقيم إما خفيف أو متوسط أو ثقيل.



وقد بينت نتائج التحاليل، أن خطر السكتة القلبية خارج المستشفيات، ازداد في الأيام التي كان فيها الدخان كثيفا، ما تسبب في ارتفاع حالات السكتة القلبية في اليوم التالي بنسبة 70% مقارنة بالأيام الاعتيادية.

المصدر: ميديك فوروم