عالمة نفسانية تنصح بتجنب البدانة وقت العزلة الذاتية

صار الكثير من الناس يواجهون في فترة العزلة الذاتية مشكلة البدانة أو بالأحرى اكتساب الوزن الزائد.

وقالت العالمة النفسانية الروسية د.، يوليا شيرباكوفا، إن الإقامة الطويلة في المنزل بالعزلة الذاتية تجبر الإنسان على الحد من الحركة. أما الإجهاد الذي يواجهه عند ذلك فيجعله يأكل كميات كبيرة من الطعام الأكثر ضررا.

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وأضافت قائلة:"هناك نوعان من الجوع، وهما جوع بدني (فيسيولوجي) عندما نأكل كي نعيش، وجوع نفساني عندما لا نريد الأكل ، لكن في داخلنا فراغ ومشاعر مثل الخوف والاكتئاب والحزن لا يمكن التغلب عليها".

وأوضحت قائلة إن الناس يعوضون عادة غياب مشاعر إيجابية بأكل الأطعمة الضارة مثل الكعك والبيتزا والشوكولاته وشرب الكحول وليست وجبات مفيدة مثل العصيدة. وإنهم يحاولون القضاء على الخوف بتناول وجبات حارة. أما القلق فيقضون عليه بأكل الحلويات.

وتوصي الطبيبة النفسانية قائلة " قبل تناول أية وجبة خفيفة كانت أو ضارة يجب عليك أن تسأل نفسك هل أريد الأكل أم لا؟"

وعلاوة على ذلك شددت على ضرورة تخفيف الضغط وإزالة الإجهاد عن طريق ممارسة أعمال وأنشطة ممتعة ومزاولة هوايات مثل قراءة الكتب والرسم والخياطة وغيرها.

وقالت إن الإنسان الذي يمارس هواية ممتعة لا يشعرعادة بملل أو إجهاد، وبالتالي فإنه ليس بحاجة إلى تناول وجبات طعام مفيدة وضارة للصحة يمكن أن تؤدي إلى زيادة وزنه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا