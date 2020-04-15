مصر: اعتماد دواء محدد لعلاج كورونا سابق لأوانه

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أن الحديث عن أي أدوية أو لقاحات للوقاية من كورونا أو العلاج منه، سابق لأوانه، وأكدت أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أي علاج له.

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وأوضحت أن جميع الأدوية المطروحة ما زالت في إطار الاستخدام التجريبي، وأنها تتابع باهتمام مع كل الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الأمر، للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التي تجرى حاليا لاختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة لعلاج حالات الإصابة في مختلف دول العالم.

المصدر:"الأهرام"