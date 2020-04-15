باحثو هارفارد: التباعد الاجتماعي قد يكون ضرورة ملحة حتى عام 2022!

كشفت مجموعة من خبراء هارفارد أنه قد تكون هناك حاجة إلى درجة ما من التباعد الاجتماعي في الولايات المتحدة حتى عام 2022، لمنع تفشي كبير لفيروس كورونا.

وتوصل باحثون من T.H. Chan للصحة العامة في هارفارد، إلى هذا التنبؤ المقلق يوم الثلاثاء، وطُرح في مجلة "العلوم".

ودرس الباحثون نماذج كمبيوتر مختلفة لمحاكاة كيفية انتشار فيروس كورونا، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

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وحللت النماذج ما إذا كان الفيروس موسميا، ومدة استمرار مقاومة المناعة لدى المرضى المتعافين، "وشدة وتوقيت إجراءات المكافحة" - واستنادا إلى العدد المتزايد للحالات حول العالم، قال الباحثون إنه من غير المحتمل أن يُقضى على الفيروس قريبا، وفقا للتقرير، الذي قال إنه قد تكون هناك حاجة للمسافة الاجتماعية من وقت لآخر لتخفيف العبء على المستشفيات إذا استمر الوباء.

وقال الباحثون "في ظل قدرات الرعاية الحرجة الحالية، يمكن أن تستمر المدة الإجمالية لوباء SARS-CoV-2 حتى عام 2022، ما يتطلب وضع تدابير للمسافة الاجتماعية بين 25٪ و75٪ من ذلك الوقت".

وكتب فريق البحث: "لقد كان البعد الاجتماعي فعّالا لدرجة أنه لم يتم بناء مناعة سكانية. نلاحظ العبء الكارثي المحتمل على نظام الرعاية الصحية الذي يتم توقعه إذا كان الإبعاد ضعيفا أو لا يستمر لفترة طويلة بما فيه الكفاية، لدرء المخاطر".

المصدر: نيويورك بوست