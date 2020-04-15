خبراء ينصحون بارتداء ملابس تحمي من الكورونا

ينصح خبراء الأزياء بملابس يجب اختيارها في ظل انتشار وباء "كوفيد – 19"، حيث يشيرون إلى أنه كلما زادت كثافة نسيج الملابس تراجع احتمال نفاذ الفيروس من خلاله.

وأشار علماء البيولوجيا المجهرية إلى أنه يجب ارتداء الملابس المصنوعة من المواد السميكة مثل الساتان والتويد، مع شرط أن تعقم بعد العودة إلى البيت.

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بينما يجب الامتناع عن ارتداء الملابس التي يدخل في صناعتها القماش القطيفي والمخمل والجلد الاصطناعي.

فيما يتعلق بالعناصر البلاستيكية والمعدنية والزخرفية في الملابس، فيمكن أن تصبح أرضا خصبة حقيقية للفيروسات والبكتيريا، مع العلم أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على سطحها لمدة يومين.

من ناحية أخرى فإن رئيس القسم العلمي في مختبر VetUnion بموسكو، سيرغي كونيايف، قال إن الفيروس يتمسك بمادة تصنع منها الأقنعة الطبية الواقية ولا يزال عالقا فيها لمدة طويلة. وينصح الخبراء كذلك كل من يعود إلى منزله أن يخلع ملابسه ويجففها، إذا كانت مبللة، في الشرفة حيث تؤثر عليها أشعة الشمس لأنالأشعة فوق البنفسجية هي معقم ممتاز.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا