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اليابان.. اكتشاف دواء يمكنه كبح فيروس كورونا

الصحة

اليابان.. اكتشاف دواء يمكنه كبح فيروس كورونا
Globallookpress Cadu Rolim
صورة تعبيرية
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اكتشف الأطباء اليابانيون أن دواء nelfinavir المستخدم في علاج مرض نقص المناعة، يمنع تكاثر فيروس كورونا SARS-CoV-2 أيضا.

ويفيد موقع bioRxiv، بأن دواء nelfinavir يستخدم في علاج مرض نقص المناعة البشرية، مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات القهقرية.

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وقد درس الباحثون تأثير تسعة أدوية مماثلة في أجزاء فيروس كورونا المستجد، واكتشفوا علاقة بين استخدام دواء nelfinavir وانخفاض نشاط تكاثر فيروس كورونا.
ويؤكد الأطباء على أنهم إلى الآن لم يبتكروا دواء مضادا لفيروس كورونا، لذلك من الضروري اختبار جميع الأدوية الفعالة المتوفرة المضادة للفيروسات.

المصدر: نوفوستي

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