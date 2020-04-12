Remdesivir الدواء الأمل يتفوق على عقار ترامب المفضل

وفر دواء Remdesivir جرعة أمل في الأيام الأخيرة، بعد تجارب أولية أظهرت نجاعته في انتشال المرضى من براثن كوفيد 19 المستمر في حصد أرواح البشر.

ونشرت مجلة New England Journal of Medicine نتائج تجربة علاج بهذا الدواء التابع لشركة Gilead Sciences على 53 مريضا يعانون من مراحل متقدمة وصعبة من الإصابة.

وبحسب التقرير، لاحظ الأطباء تحسن المؤشرات السريرية لـ 36 من أصل 53 مريضا. مقابل 8 حالات لم تطرأ عليها تغيرات إيجابية، بينما توفي 7 منهم. وتمكن الأطباء من فصل 17 من أصل 30 مريضا عن أسرة التنفس الاصطناعي.



لاحظ واضعو التجربة أن معدل وفيات المرضى 13 % بعد الاستطباب بـRemdesivir وهو أقل من معدل الوفيات من 17 إلى 78 % في الصين بين الأشخاص الذين يعانون من المراحل المتدهورة مع Covid-19. بينما اقتصرت الآثار الجانبية على الإسهال والطفح الجلدي والاختلال الكلوي وانخفاض ضغط الدم.



هناك قيود كبيرة على الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل. حيث لم تكن هناك مجموعة تحكم عشوائية، والتي كانت ستسمح بمقارنة كيفية أداء المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي بالنسبة لأولئك الذين تم إعطاؤهم remdesivir. والعدد الإجمالي للمرضى، المنتشر عبر الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان، وهو عدد صغير جدا.



ومع ذلك، وصف مؤلفو الدراسة والخبراء النتائج بأنها مدعاة للشعور بالأمل.

أما الدواء الذي صنفه الرئيس دونالد ترامب كعلاج محتمل للفيروس، وهو هيدروكسي كلوروكين فهو الآن وبسبب الأعراض الجانبية يتنحى عن الواجهة.

ونشرت وكالة سلامة الأدوية الفرنسية بيانات تشير إلى أن هيدروكسي كلوروكين ، وهو دواء مضاد للملاريا دفع به ترامب كدواء معجزة محتمل لعلاج Covid-19 يبدو أن له آثار جانبية خطيرة على القلب عند استخدامه للمرضى، ويجب أن يستخدم بحذر. ويفصل التقرير 43 حالة "حوادث قلبية" مرتبطة بهيدروكسي كلوروكوين.



ويوضح هذا التقييم الأولي أن المخاطر، ولا سيما للقلب والأوعية الدموية، المرتبطة بهذه العلاجات موجودة للغاية، ويمكن أن تزداد في مرضى COVID-19.



ولا يقدم التقرير أدلة قاطعة على مدى سلامة استخدام هيدروكسي كلوروكين، لكنه يؤكد مدى خطورة غير الخبراء، مثل الرئيس - في الترويج له بحماسة كعلاج واعد عندما لا يكون هناك دليل نهائي على أنه يعمل أو هو آمن للاستخدام.



المصدر: RT + وكالات