عالم يكشف عن طريقة جدلية لعلاج كورونا "مثل السرطان"!

يتسابق العلماء حول العالم للعثور على علاج لفيروس SARS-CoV-2 واسع الانتشار، مع دراسة العديد من الخيارات المختلفة المتاحة حاليا.

والآن، يزعم أحد العلماء أن فيروس كورونا قد يحتاج إلى "علاج مثل السرطان"، مع تدمير الخلايا المصابة.

وأشار الدكتور كيفان شوكت، عالم الصيدلة في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، إلى الدراسة التي تركز على إيجاد العقاقير التي تستهدف الخلايا المضيفة، بدلا من الفيروس نفسه.

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وتعتمد الفيروسات على الخلايا المضيفة للتكاثر، وتخدع خلايا الجسم في نسخ الجينوم الفيروسي وتصنيع بروتيناتها الفيروسية.

ويقترح الدكتور شوكت أن قتل هذه الخلايا المضيفة بشكل انتقائي، يمكن أن يكون أسلوبا أكثر فاعلية في معالجة الفيروس.

وقال متحدثا إلى The Atlantic: "أعتقد أنه أشبه بكثير بالعلاج من السرطان". ومع ذلك، فإن هذا التكتيك ليس واضحا تماما.

وكشف شوكت أن تطوير عقار يمكن أن يميز بين الخلايا السليمة والخلايا التي تم اختراقها، هو أمر معقد للغاية.

ولحسن الحظ، تشير الدراسات الأولية إلى أن هذا فيروس كورونا لا يتحور بسرعة الفيروسات الأخرى نفسها.

وأوضح Atlantic: "الخبر السار عن SARS-CoV-2، على الأقل، هو أنه لا يبدو أنه يتحور بسرعة خاصة بالنسبة لفيروس. ويمكن أن يكون عدد من الخطوات المختلفة في دورة المرض، أهدافا دائمة للعلاج".

المصدر: ميرور