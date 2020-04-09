عالم روسي يكشف عن موعد ظهور علاج لكورونا

اعتبر عالم الفيروسات في أكاديمية العلوم الروسية فيتالي زفيريف، أن دواء COVID-19 يجب تطويره بهدوء ودون انتهاك إجراءات ابتكار مثل هذه الأدوية.

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وأضاف أن كورونا سيبقى منتشرا بين البشر، ومن المهم الآن التعامل مع الموجة الأولى من الوباء، وبعد ذلك من الضروري، وفقا لقواعد تطوير أي أدوية، إيجاد علاج له.

وأوضح زفيريف أن "هذا يعني إجراء اختبارات على الحيوانات وعلى زراعة الخلايا كما يفترض في ابتكار أي علاج، إذ يستحيل ذلك خلال شهر أو حتى سنة كاملة".

وأضاف أن "دواء حقيقيا ضد هذا الفيروس لا يمكن أن يظهر قبل عام ونصف أو عامين" على الأقل.

وأوضح أن هناك أجساما مضادة في دم المتعافين من المرض، تساعد الذين تأخر اكتشاف إصابتهم بهذا الفيروس.

وخلص إلى أن "تلك الأجسام المضادة التي نقدمها لشخص ما تحيد الفيروس وتدمره ونتيجة لذلك يتم إخراجه من الجسم".

المصدر: "نوفوستي"