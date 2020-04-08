أكثر الأعراض اللافتة للإصابة بفيروس كورونا والسبيل الأفضل للوقاية منه!

كشف رئيس لجنة الصحة العامة في مجلس النواب الروسي (الدوما)، جراح الأطفال، البروفيسور دميتري موروزوف، الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا، ونصح بمراجعة الطبيب فور ملاحظتها.

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وقال لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الناطقة باسم الجيش الروسي اليوم الأربعاء:"هناك أعراض حية واضحة لأي شخص يصاب بهذا الفيروس: حرارة عالية فوق 38 درجة، وسعال حاد وجاف، وضيق في التنفس، أي التنفس اللهاثي مع إحساس بنقص ذاتي للأكسجين".

وأضاف الطبيب أن بعض المصابين قد يعانون من التهاب الملتحمة وفقدان جزئي للرائحة واحتقان الأنف.

ووصف موروزوف العزلة الذاتية بأنها أفضل طريقة للحماية من العدوى. وفي رأيه، يعطي هذا الإجراء ضمانًا بنسبة 50% ضد العدوى، و 40 % أخرى يقدمها التنظيف والتطهير المستمرين، والعشرة المتبقية من الحماية تتأتى من ارتداء القناع الواقي أو الكمامة.

وانتشر مرض COVID-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم تقريبا. وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص، وتوفي أكثر من 82 ألف شخص.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا.

المصدر:"نوفوستي"