 
مباشر

الصحة الروسية: لامبالاة الشباب تضاعف نسبتهم ضمن المصابين بكورونا

الصحة

الصحة الروسية: لامبالاة الشباب تضاعف نسبتهم ضمن المصابين بكورونا
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nly9

يعود سبب زيادة عدد الشباب المصابين بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة الروسية، إلى تجاهلهم لقواعد الحجر الصحي وعدم شعورهم بالمسؤولية عن أنفسهم وغيرهم .

استفادت مجموعات من الشباب من فرصة عطلة غير مخطط لها أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أسبوع وانطلقوا من منازلهم بكثرة للاستجمام بعيدا عن المدينة.

إقرأ المزيد
الروس يختبرون الكشف عن كورونا دون أن يخرجوا من منازلهم
الروس يختبرون الكشف عن كورونا دون أن يخرجوا من منازلهم

وقالت خبيرة الأمراض المعدية في وزارة الصحة ،يلينا مالينيكوفا، في حديث أدلت به لإذاعة "سولوفيوف لايف" الروسية إن الكثير من الشباب قرروا منذ أسبوع الاستمتاع بالطقس اللطيف وتناول وجباب الشواء خارج المدينة بدلا من البقاء في المنازل، وهذا يمنعه منعا باتا علم الأوبئة الذي يدرسه الطلاب في الجامعات.

وأعادت الخبيرة إلى الأذهان أن نصف المصابين الجدد بفيروس كورونا في موسكو هم من الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 45 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا