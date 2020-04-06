ما مدى احتمال الإصابة بفيروس كورونا من الحيوانات المنزلية؟

أعلن فلاديمير نيكيفوروف، كبير الخبراء في الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية، أنه من غير الممكن الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 من الحيوانات المنزلية.

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وقال في حديث تلفزيوني، "ظهرت معلومات تفيد، بأن الكلاب والقطط تحمل فيروس كورونا، وأطباء البيطرة في حيرة من أمرهم حتى أن بعضهم قرر التخلص منها بالقتل الرحيم". وأضاف موضحا، القطط لا تصاب بفيروس كوروناـ لأن لها "فيروس كورونا" خاص بها، لا ينتقل إلى البشر.



ويذكر أن جمعية حماية الحيوانات البرية WCS، سبق أن أعلنت عن إصابة نمر في حديقة حيوانات نيويورك بفيروس كورونا. ويعتقد ان العدوى انتقلت إليه من عامل الحديقة الذي يرعاه.



وقد بينت نتائج دراسة أجراها علماء معهد هابين للبحوث البيطرية، أن القطط معرضة للإصابة بفيروس كورونا COVID-19 أيضا. وقد سبق أن أعلن المتحدث باسم المركز البلجيكي لمكافحة فيروس كورونا، نهاية الشهر الماضي عن تسجيل حالات انتقال عدوى المرض إلى القطط من أصحابها في بلجيكا.



كما اكتشفت إصابة قطة بفيروس كورونا في هونغ كونغ بعد تشخيص إصابة صاحبها بالفيروس ونقله إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي