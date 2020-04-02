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العلماء يقترحون خيارا لعلاج العمى لدى كبار السن

الصحة

العلماء يقترحون خيارا لعلاج العمى لدى كبار السن
Globallookpress Liu Dalong
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اقترح علماء من معهد كارولينسكا ومستشفى سانت إيريك للعيون في السويد، طريقة جديدة لتحسين إنتاج خلايا شبكية العين باستخدام خلايا جذعية جنينية، لعلاج العمى لدى كبار السن.

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وعلاوة على هذا، أجروا تعديلا على الجين Cas9 باستخدام طريقة CRISPR، ما سمح لهم بتحديث الخلايا التي لم تهاجمها خلايا المناعة، أي لم يلفظها الجسم.
وقد اكتشف الباحثون علامات خاصة على سطح ظهارة صبغة الشبكية (PES)
يمكن استخدامها في العزل والتنقية. وبحسب العلماء ستستخدم هذه العلامات في علاج الضمور البقعي.
يقول الدكتور فريدريك لانير، رئيس فريق البحث، "أطلقنا الآن عملية إنتاج خلايا (PES) وفقا للاتفاق، من أجل أن نتمكن من إجراء أول بحوث سريرية، خلال السنوات المقبلة".

المصدر: ميديك فوروم

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