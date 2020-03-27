وكالة "روسيا سيغودنيا" تنضم إلى التحالف الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا

أفاد المكتب الإعلامي لوكالة "روسيا سيغودنيا" للإعلام الدولي، اليوم الجمعة، بأن الوكالة انضمت إلى التحالف الخاص بمكافحة فيروس كورونا.

وتبعا للمكتب فإن التحالف تشكل بإشراف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، والاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، وبالتعاون مع شركتي "ياندكس" "مايل.رو" الروسيتين.

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى "أن وكالة روسيا سيغودنيا للإعلام الدولي ستعمل بنشاط من أجل مساعدة هذا التحالف في إنجاز مشاريعه".

وبدوره قال المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف: "إن الوكالة ستستخدم جميع مواردها لتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وأضاف "خلال هذه الأوقات الصعبة قررنا الانضمام للتحالف لاستغلال كافة إمكانيات وكالتنا لتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بهذا الفيروس، ولنعمل بشكل سريع وموثوق.. هذا الأمر يعتبر واجبنا المهني، ومسؤوليتنا المشتركة".

وكانت وكالة "روسيا سيغودنيا" قد تعاونت في وقت سابق مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على تطوير كتيب "المبادئ التوجيهية للوقاية من عدوى فيروس كورونا covid-19 وعلاجه".

ويعد هذا الكتيب هو المنشور الأول في العالم الذي يصف بشكل متكامل الخبرة المكتسبة في مجال الوقاية من عدوى الفيروس التاجي المستجد والسيطرة عليه وتشخيصه وعلاجه، بالإضافة إلى رعاية المرضى المصابين.

وتم تأليف الكتيب من قبل أطباء عيادة الأكاديمية الأولى لكلية الطب بجامعة زيجيانغ، استنادا إلى البيانات السريرية والخبرة التي اكتسبتها الصين في مجال مكافحة الفيروس المذكور.

وقام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ووكالة "روسيا سيغودنيا" للإعلام الدولي وجامعة سيتشينوف، بترجمته الكتيب وإصداره في روسيا، ليوزع مجانا على المؤسسات الطبية والشركات وجميع الأخصائيين المعنيين.

المصدر: نوفوستي